Fındık Hırsızları Tutuklandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerdeki üç fındık hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yürüttü.
Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
