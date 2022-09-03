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Filyos sahilinde hortum çıktı

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Filyos sahilinde hortum çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.

(Gülcan Çolak/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Filyos Güncel Haberler

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