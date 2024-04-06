Filyos Çayı Köprüsü Faciasının 9. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tören sonunda hayatını kaybedenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Olayda yeğenini kaybeden 66 yaşındaki Hatice Verim, gazetecilere, kaybettikleri canların unutulmadığını, her yıl anma programına katıldığını söyledi. Verim, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in yanı sıra ilçe protokolü ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.