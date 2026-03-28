Haberler

"Filos" belgeseli, 1 Nisan'da AKM Yeşilçam Sineması'nda seyirciyle buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ekolojik ve kültürel mirasını ele alan 'Filos' belgeseli, 1 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'a bıraktığı ekolojik ve kültürel mirası odağına alan "Filos" belgeseli, "18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali" seçkisinde izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye prömiyerini Antalya Film Festivali'nde yapan belgesel, Bodrum'un yalnızca edebiyat ve kültür tarihinde değil, doğa ve ekoloji hafızasında da derin izler bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşamına ve etkisine odaklanıyor.

Meltem Ulu'nun "Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu" isimli kitabından esinlenilen belgeselin yönetmenliğini Nurdan Tekeoğlu ve Orhan Tekeoğlu üstleniyor.

Oyuncu Selahattin Paşalı canlandırmalarıyla projeye katkı sunarken, yapımın müzikleri ise Evrim Ateşler imzasını taşıyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

