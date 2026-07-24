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İsraillilerin Nablus baskınında 2 Filistinli yaralandı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sarra kasabasına düzenlediği baskında 2 kişi yaralandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sarra kasabasına düzenlediği baskında 2 kişi yaralandı.

Onlarca İsraillinin, İsrail ordusu korumasında sabah saatlerinden bu yana Nablus kentine düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, onlarca İsrailli, Nablus'un Sarra kasabasına saldırı düzenledi ve Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinlilerin, İsraillilerin saldırısına karşı koymak için sokağa döküldüğü görüldü.

Filistin Kızılayının açıklamasına göre saldırılar sırasında darbedilerek yaralanan 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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