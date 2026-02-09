Batı Şeria'da Filistinliler, Nur Şems Mülteci Kampı'na geri dönüş için oturma eylemi düzenledi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, geri dönüş talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Nur Şems Mülteci Kampı girişinde düzenlenen eyleme katılan Filistinliler, geri dönüşlerini talep eden ve kalıcı yerinden edilmeyi reddeden pankartlar taşıdı.

Pankartlarda "Kampa geri dönmek bir haktır", "Haklar sona ermez" ve "Sürekli yerinden edilmeye hayır" şeklinde sloganlar yer aldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2015'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarını hedef alan bir askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon önce Cenin Kampı'nı, ardından Tulkerim ve Nur Şems kamplarını hedef almıştı.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu baskın ve operasyonlar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki askeri operasyonunun mart ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.