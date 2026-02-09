Haberler

Batı Şeria'da Filistinliler, Nur Şems Mülteci Kampı'na geri dönüş için oturma eylemi düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında, geri dönüş talebiyle oturma eylemi yapıldı. Filistinliler, kalıcı yerinden edilmeyi reddettiklerini belirten pankartlar açtı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, geri dönüş talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Nur Şems Mülteci Kampı girişinde düzenlenen eyleme katılan Filistinliler, geri dönüşlerini talep eden ve kalıcı yerinden edilmeyi reddeden pankartlar taşıdı.

Pankartlarda "Kampa geri dönmek bir haktır", "Haklar sona ermez" ve "Sürekli yerinden edilmeye hayır" şeklinde sloganlar yer aldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2015'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarını hedef alan bir askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon önce Cenin Kampı'nı, ardından Tulkerim ve Nur Şems kamplarını hedef almıştı.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu baskın ve operasyonlar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki askeri operasyonunun mart ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tır, sokağı döndüğünde geride bir cansız beden bıraktı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar