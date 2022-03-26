Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Filistinli seçmenlerin oy kullanması Oy kullanma işleminden detaylar Anadolu Ajansı Ramallah Muhabiri Kays Abu Samra'nın anonsu RAMALLAH - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.
Filistinli seçmenlerin oy kullanması
Oy kullanma işleminden detaylar
Anadolu Ajansı Ramallah Muhabiri Kays Abu Samra'nın anonsu RAMALLAH - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Seçmenler, Ramallah ve El Bireh kentindeki okullara gelerek oy kullandı.