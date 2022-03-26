Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor - Haberler

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Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Filistinli seçmenlerin oy kullanması Oy kullanma işleminden detaylar Anadolu Ajansı Ramallah Muhabiri Kays Abu Samra'nın anonsu RAMALLAH - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Filistinli seçmenlerin oy kullanması

Oy kullanma işleminden detaylar

Anadolu Ajansı Ramallah Muhabiri Kays Abu Samra'nın anonsu RAMALLAH - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Seçmenler, Ramallah ve El Bireh kentindeki okullara gelerek oy kullandı.

Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Anadolu Ajansı, Batı Şeria, İşgal, Güncel, Haberler

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