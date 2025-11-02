Haberler

Filistinli Yetimler İçin Kahvaltılı Etkinlik Düzenlendi

Filistinli Yetimler İçin Kahvaltılı Etkinlik Düzenlendi
Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinli yetimler yararına düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve kermes yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Filistinli yetimler yararına etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, kermes yapıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Yıldırım, yaptığı açıklamada, dernek olarak yetimlere yardım için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'deki zulmünün devam ettiğini belirten Yıldırım, "Maalesef Müslüman coğrafyasında zulüm, göz yaşı ve kan dinmiyor. Bütün dünyanın gözü önünde zalim İsrail, kan dökmeye, insanlık dışı hareketlerine devam ediyor. Zulüm altında olan evsiz, barksız, annesiz, babasız kalmış yetimlere, öksüzlere yardım için çalışıyoruz." dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kumluca Temsilcisi İsmail Kısa da Filistinli yetimler yararına kahvaltı programında buluştuklarını söyledi.

Ümmet olarak, mazlumun derdine ortak olan bir medeniyetin temsilcileri olduklarını ifade eden Kısa, "Bugün burada düzenlediğimiz kahvaltı programımıza yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bu ilgi ve teveccühten son derece memnunuz. İnşallah buradan elde ettiğimiz desteği, Filistinli kardeşlerimize, yetimlere ulaştıracağız. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
