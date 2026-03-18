Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazanan Filistinli öğrenciler, Türkiye'ye ulaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programı kapsamında, Gazze'den gelen Filistinli öğrenciler Türkiye'ye ulaştı. Eğitim hayatlarına başlamak üzere Ankara'daki Türkçe dil eğitimi programına katılacaklar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programı kapsamında, Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazanan Filistinli öğrenciler, Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu yolculuklarının ardından eğitimlerine başlamak üzere Türkiye'ye ulaştı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insani krizin ardından bölgedeki gençlerin eğitim haklarından mahrum kalmaması amacıyla başlatılan uluslararası eğitim seferberliği kapsamında YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları çerçevesinde seçilen Gazzeli öğrenciler, akademik hayatlarına Türkiye'de devam edecek.

Gazzeli gençlerin zorlu şartlar altında Mısır'a geçmesinin ardından, 6-13 Aralık 2025 tarihlerinde Kahire'de titiz bir mülakat süreci yürütüldü. Bu görüşmelerde üstün azim ve gayret gösteren öğrenciler, Türkiye'nin sağladığı geniş kapsamlı eğitim imkanlarından faydalanmaya hak kazandı.

Türkiye'ye giriş yapan Filistinli gençler, uyum süreçleri ve akademik hazırlıkları kapsamında Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe dil eğitimi alacak.

Dil eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeni akademik yılın başında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere geçerek lisans ve lisansüstü eğitimlerine başlayacak.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini eğitimin gücüyle sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gazze'de yıkılan umutları, eğitimin gücüyle ve genç kardeşlerimizin gayretiyle yeniden yeşertmek için yola çıktık. Zorlu yolları aşarak Mısır'a ulaşan ve aralık ayında Kahire'de mülakatlarını gerçekleştirdiğimiz Gazzeli öğrencilerimiz hamdolsun ki artık aramızda. Bu dirayetli gençlerin her biri, karşılaştıkları tüm güçlükleri azim ve metanetle aşma iradesi gösteren birer kahramandır. TÖMER eğitimlerinin ardından gelecek akademik yılda öğrenim görecekleri şehirlere geçerek Filistin'in geleceğini inşa etmek üzere asıl eğitim yolculuklarına başlayacaklar. Vatanlarının yeniden inşasında en büyük pay sahibi olacak bu gençlere 'ülkemize hoş geldiniz' diyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Türkiye olarak her zaman yanlarındayız."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
