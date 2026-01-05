İsrail polisi tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi Necef'te defnedildi

İsrail polisi tarafından dün ülkenin güneyindeki Necef'teki Bedevi köyü El-Tarabin'de öldürülen Filistinli Muhammed Hüseyin Tarabin'in (35) cenazesi toprağa verildi.

Tarabin köyündeki camide kılınan cenaze namazının ardından Tarabin'in naaşı binlerce İsrail vatandaşı Filistinlinin yanı sıra İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilleri, belediye başkanları, yerel meclis başkanları ve önde gelen şahsiyetlerin katılımıyla aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

İsrail polisi, dün ülkenin güneyindeki Necef bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yaşadığı Tarabin kasabasında Muhammed Hüseyin Tarabin isimli Filistinliyi evine düzenlediği baskında öldürmüştü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tarabin'in "polislerin hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilmişti.

Necef bölgesindeki Arap liderlerin oluşturduğu komite ise Tarabin'in polislerin hayatını tehlikeye attığı iddiasını yalanlayarak evine düzenlenen baskının ardından sürüklenerek dışarı çıkarıldıktan sonra vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.

Necef'teki Filistinli Bedevi Araplar

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yaşayan Filistinli Bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşıyor ve zorunlu olarak İsrail ordusunda askere alınıyor. Buna karşın bölgedeki Filistinli Bedevi Araplar, İsrail yönetimlerinin bölgelerine karşı ayrımcılık uyguladığı, "ikinci sınıf vatandaş olarak muamele edildikleri" eleştirisini yöneltiyor.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Bölgede Bedevi Filistinli Arapların, köylerindeki basit yapıları dahil inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.