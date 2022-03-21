Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Filistinli kadınlar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Türk Kültür Merkezi, Filistin'de 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Kudüs Gençlik ve Kültür Forumu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kudüslü kadınlar, Kültür Merkezinde açılan kermeste el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulundu.

Kermeste ayrıca, Filistin ve Türk mutfağından çeşitli lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Yunus Emre Türk, Anneler Günü, Kudüs, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title