Filistinli gruplar İsrail'i ateşkes ihlaliyle suçladı

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik mutabakatların engellenmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini ilk aşamadaki mutabakatlardan geri adım atmak ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmekle suçladı.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, Filistinli grup ve oluşumların liderleri ve temsilcileriyle bir araya gelerek siyasi ve sahadaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Hayye'nin Filistinli grupların temsilcilerine son iki günde Mısır yönetimi, arabulucular ve garantörlerle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiği, görüşmelerin seyri ve tarafların tutumlarını anlattığı belirtildi.

Toplantıya katılanlar, İsrail'i "yol haritasını reddeden tutumu, birinci aşamadaki mutabakatlardan geri adım atması ve günlük ihlallerini sürdürmesi yoluyla" mutabakatların uygulanmasını engellemekle suçladı.

Batı Şeria'daki gelişmeler değerlendirildi

Hamas'ın açıklamasına göre, toplantıda işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeler de ele alındı.

Filistinli gruplar, "yerleşim faaliyetleri, Yahudileştirme girişimleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını" değerlendirdi.

Toplantıya katılanlar, Filistinlilerin topraklarındaki varlığını güçlendirmek, onurlu yaşam koşullarını sağlamak, toparlanma ve yeniden imar sürecini hızlandırmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli gruplar ayrıca mevcut sorunlarla mücadele edilebilmesi, kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için Filistin içindeki birliğin sağlanmasına yönelik ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarken, gasbedilmiş yeni yerleşim noktalarının kurulması, yerleşim yollarının açılması ve Filistinlilerin hareketlerine yönelik kısıtlamaların artırılması da sürüyor.

Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planı reddettiğini açıklamış ve öncelikle Hamas'ın silahsızlandırılmasında ısrar etmişti.

Buna karşın "Barış Kurulu"nun 31 Temmuz'da açıkladığı yol haritası, Hamas'ın silahsızlandırılması ile İsrail'in Gazze'den çekilmesinin kademeli ve eş zamanlı şekilde yürütülmesini öngörüyor.

Arabulucular, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanması için çabalarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu 1262 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 168 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını sürdüren İsrail'in saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da büyük ölçüde tahrip edildi.

Kaynak: AA