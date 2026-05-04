Filistinli genç, eşinin doğum yaptığı anlarda İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Güncelleme:
İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında başından vurduğu 26 yaşındaki Nayif Firas Ziyad Semmaro'nun, eşinin doğum yaptığı sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, doğum yapmak üzere Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'nde bulunan eşinin yanında olan Semmaro, bebeğin gelişini kutlamak amacıyla tatlı ve bazı ihtiyaçları almak için hastaneden ayrıldı.

Bu sırada Nablus'a baskın düzenleyen ve rastgele ateş açan İsrail askerleri, Semmaro'yu başından vurarak ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Semmaro, tüm müdahalelere rağmen eşinin doğum yaptığı esnada yaşamını yitirdi.

İlk bebeğini kucağına almayı bekleyen genç adamın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

İsrail ordusunun dün Nablus'a düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 26 yaşındaki Nayif Firas Ziyad Semmaro hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
