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Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti

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Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü belirlenen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistinli çocuğun ailesi, 7 yaşındaki Reyyan'ın İsrail askerlerinden kaçarken düştüğünü aktardı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

Devlet Hastanesi Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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