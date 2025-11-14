Haberler

Filistinli Alimler Birliği'nden, Türkiye'ye askeri kargo uçağı kazası nedeniyle taziye mesajı

Filistinli Alimler Birliği, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Filistinli Alimler Birliği, yayımladığı taziye mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türkiye halkına en içten başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit olan askerlerin ailelerine de başsağlığı dilenilen açıklamada, yaşanan trajedinin derin bir üzüntü ve iman dolu kalplerle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'ye tam dayanışma mesajı verilirken, Allah'tan ülkeyi ve halkını her türlü musibetten koruması, şehitlere rahmet etmesi ve ailelerinin acılarını hafifletmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
