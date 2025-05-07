Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Yargılaması New Jersey'de Devam Edecek

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Yargılaması New Jersey'de Devam Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil'in yargılamasına New Jersey Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek. Halil, eşiyle evine dönerken gözaltına alınmış ve yaklaşık iki aydır tutuklu bulunuyor.

ABD'de mahkeme, yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil hakkındaki yargılamanın New Jersey Bölge Mahkemesi'nde devam etmesine hükmetti.

ABD 3. Temyiz mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Halil'in yargılanmasının Louisiana eyaletinde görülmesi gerektiği yönündeki başvurusunu ele aldı.

Mahkeme, DHS'nin talebini reddederek Halil'in duruşmasının New Jersey Bölge Mahkemesi'nde devam etmesine karar verdi.

Amerikan Medeni Haklar Birliğinin (ACLU) kıdemli danışmanı Brett Max Kaufman, Columbia Üniversitesinde Filistin'i savunduğu gerekçesiyle "hukuka aykırı" şekilde gözaltına alınan Halil'in ailesinden ve avukatından yaklaşık 2 bin 250 kilometre uzakta, Louisiana'daki bir tesise sevk edilmesine dair açıklamasında, "Yargının temel görevi, hükümetin temel haklarımızı bu şekilde istismar etmesine karşı durmaktır." dedi.

Kaufman, gözaltındaki Halil'in ilk çocuğunun doğumuna da katılamadığını hatırlatarak "Bu kararın, anayasal olmayan gerekçelerle tutuklanan kişilerin avukatlarının, müvekkillerini nerede savunacaklarını bilmelerini zorlaştırmak adına yapılan hukuki bölge arayışlarına karşı mahkemelere de güçlü bir mesaj göndermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.