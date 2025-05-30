Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Gözaltı Sürecine Dair Yazışmalar İçin FOIA Başvurusu

Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in avukatları, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Filistin karşıtı gruplar arasında müvekkilleriyle ilgili yapılan yazışmaların açıklanması için Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında resmi başvuruda bulundu.

ABD merkezli Anayasal Haklar Merkezinden (CCR) Halil'in gözaltı durumundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetimi ile Halil'in gözaltına alınmasında rol oynadığı öne sürülen bazı Filistin karşıtı gruplar arasındaki yazışmaların açıklanması için FOIA kapsamında resmi başvuru yapıldığı belirtildi.

Trump yönetiminin Halil'in gözaltı sürecini Filistin karşıtı gruplarla iletişim kurarak yönlendirdiği ileri sürülen açıklamada, ICE, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlar arasında yapılan yazışmaların belgelerinin talep edildiği kaydedildi.

CCR'de Avukat olarak görev alan Ayla Kadah da yaptığı açıklamada, "Artık eldeki veriler, Trump yönetiminin bu gruplarla işbirliği yaptığına işaret ediyor. Bu kampanyayı, vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmek amacıyla genişletiyorlar. Mahmud Halil ise bu hedeflerin en sonuncusu. Mahmud'un cevapları hak ettiği gibi, kamuoyu da hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.