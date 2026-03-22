Filistin: Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları organize ve sistematik

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıları kınayarak, bu saldırıların İsrail ordusu ve hükümetinin doğrudan koruması altında gerçekleştirilen "organize ve sistematik eylemler" olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam ve sabah Batı Şeria'daki 13 yere yapılan, 7 Filistinlinin yaralanmasına, 4 aracın ve bir yerel meclis binasının yakılmasına yol açan saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar münferit hadiseler değil, aksine işgal güçlerinin doğrudan koruması ve aşırı sağcı hükümetin siyasi desteğiyle yürütülen organize ve sistematik eylemlerdir." ifadelerine yer verildi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu uluslararası diplomatik misyonları "önemli bir adım" olarak nitelendiren Ramallah yönetimi, Filistinlilerin korunması ve bu saldırıların sorumlularından hesap sorulması için derhal uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesini talep etti.

Açıklamada ayrıca, "Filistin halkı, öldürme ve mülklerinin yakılması politikaları karşısında diz çökmeyecektir. Sistematik terör politikası işgalciye güvenlik getirmeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.