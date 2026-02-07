Filistin Yönetimi, "Kudüs'ün başkent olduğu bilgisinin eğitim müfredatından kaldırıldığı" iddiasını reddetti

Filistin Yönetimi, eğitim müfredatında bir dizi önemli değişiklik yapılarak Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu bilgisinin ders kitaplarından kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Filistin müfredatında önemli değişiklikleri yapıldığına dair paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Kudüs, Filistin Devleti'nin kutsal şehri ve başkentidir." ifadesi kullanılan açıklamada, bazı dış fonlu medya kuruluşlarının Filistin Devleti'nin eğitim sistemini Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarına uyumlu hale getirme taahhütlerini çarpıtarak olmayan değişiklikleri olmuş gibi göstermeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, müfredatta önemli değişiklikler yapıldığı iddia edilerek verilen örneklerin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin okullarının müfredatında yaptığı değişiklikler olduğu ifade edildi.

Filistin okullarının ve eğitim sisteminin UNESCO standartlarına bağlılık için geliştirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu kışkırtmak ve iç karışıklı çıkarmak amaçlı dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

Müfredatta değişiklik iddiaları

Filistin Yönetiminin, eğitim müfredatında "Kudüs, Filistinli esirler ve mültecilerle" ilgili konuları kapsayan bir dizi değişiklik yaptığı iddia edildi.

Sosyal medyada, Filistin okullarının müfredatında birinci sınıftan onuncu sınıfa kadar tüm ders kitaplarını kapsayan bir dizi önemli değişikliğe gidildiği ileri sürüldü.

Bazı sosyal medya hesapları, "Filistin Milli Marşının kaldırılması", "esir ve mücahit gibi kavramların silinmesi" ve "Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanımlanmasına ilişkin atıflar ile buna bağlı olarak haritalar ve coğrafi atıfların değiştirildiği" gibi iddiaları paylaştı.

Değişiklikler arasında "Yahudilerle Arapların birlikte yaşamını vurgulayan anlatıların eklenmesi, sürgün ve adaletsizlikle ilgili terminolojinin yumuşatılması, işgal ve esirlerle alakalı bazı derslerin değiştirilmesi" gibi adımların da yer aldığı öne sürüldü.