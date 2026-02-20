Haberler

Filistin Yönetimi, Gazze Yüksek Temsilcilik Ofisi ile koordinasyon için irtibat ofisi kurdu

Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında kurulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak için irtibat ofisi kurdu.

Nikolay Mladenov'un başında bulunduğu Yüksek Temsilcilik Ofisi'nden (OHR) yapılan açıklamada, Filistin Yönetimi'nin kurduğu irtibat ofisi ile OHR arasında resmi iletişim ve koordinasyonun sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "OHR, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 (2025) Sayılı Kararı doğrultusunda Başkan Trump'ın 20 maddelik Barış Planı'nı uygulamak ve Gazze halkı ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek inşa etmek için irtibat ofisi ile çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta da Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

