Filistin Uluslararası Afiş ve Baskı Sergisi Kastamonu Üniversitesi'nde Açıldı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "Filistin Uluslararası Afiş ve Baskı Sergisi" açıldı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında gazetecilere, sergiyi Filistin'de yaşanan zulümle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla açtıklarını söyledi.

Yaşananların herkesi derinden sarstığını vurgulayan Yıldır, " Filistin'deki insanlık dramını sanatsal olarak ortaya koyan bir sergi oldu. Sanat, sadece insanların görsel hafızalarında estetik bir beğeni olmaktan ziyade tüm hayatımızdaki acılı ve sosyal olaylar, dünyadaki haksızlıklara karşı tepki göstermenin en bilinen en eski yollarından biridir." dedi.

Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek istediklerini anlatan Yıldır, "Buradaki amacımız, sanatın güzel eserlerini sergilemek kadar Filistin'de binlerce insanın, binlerce çocuğun öldürüldüğü insanlık katliamına karşı duyarlılık oluşturmak. Fakülte olarak böyle bir etkinlik tertiplediğimiz için ayrı bir huzur duyuyoruz. Keşke bu sergiyi, Filistin özgürlüğüne kavuşup katliamların durduğu, barışın geldiği bir zamanda yapıyor olsaydık." ifadesini kullandı.

Açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, İl Müftü Yardımcısı Selim Demir ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı sergide 11 ülkeden 48 sanatçı ve tasarımcı, 50 eserle yer aldı.

Sergi, 12 Ocak'a kadar açık kalacak.