Filistinli Eski Albay Suikastı: Fettuh'tan Sert Tepki

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde "Ebu er-Raad" olarak bilinen eski albay Fethi Hazım'ı evinde öldürmesinin ve naaşına el koymasının "tesadüfi bir olay" olmadığını belirtti.

Fettuh yaptığı açıklamada, "Hazım'a yönelik suikast İsrail hükümetinin güvenlik birimleri tarafından, Batı Şeria kentleri ile kamplarını hesap vermeksizin katliam alanlarına dönüştürmek amacıyla tasarlanmış bir operasyondur." ifadesini kullandı.

Yaşananların İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen "soğukkanlılıkla işlenmiş bir suikast" olduğunu kaydeden Fettuh, bu saldırının "Filistinlileri hedef alan; suikastları, toplu cezalandırma eylemlerini tırmandıran sistematik bir politikanın çerçevesinde gerçekleştiğine" işaret etti.

İşlenen bu suçun "tüm işgal sistemini doğrudan yasal bir sorumluluk altında bıraktığını" vurgulayan Fettuh, İsrail'in suikast, naaşlara el koyma ve onur kırıcı muameleleri sürdürmeye yönelik politikalarının "cezasızlığı kurumsallaştıran bir yaklaşım teşkil ettiği" konusunda uyarıda bulundu.

Fettuh, "bu suçların belgelenerek sorumluların takibi için hukuki dosyalara dönüştürülmesi" çağrısında bulundu.

Filistin kanının "suç kayıtlarında geçici bir rakama dönüşmeyeceğini" vurgulayan Fettuh, uluslararası toplumu "sorumluluklarını üstlenmeye ve bu uygulamaları durdurmak için harekete geçmeye" çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki evinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle ağır yaralanan eski albay Hazım, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin verilmemesi nedeniyle kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Ebu er-Raad olarak bilinen Fethi Hazım, Filistin Ulusal Güvenlik Gücünde albay rütbesiyle görev yapmış ve Batı Şeria'daki Nablus bölgesinin komutan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Hazım'ın adı Nisan 2022'de oğlu Raad'ın Tel Aviv'de gerçekleştirdiği ve İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürüldüğü eylemin ardından geniş yankı bulmuştu. İsrail ordusu, bu olaydan altı aydan kısa bir süre sonra Hazım'ın diğer oğlu Abdurrahman'ı da öldürmüştü.

İsrail güçleri, 23 Mayıs 2022'de oğlu Hemam'ı gözaltına almış, aynı yılın 6 Eylül'de ise oğlu Raad'ın Cenin'deki evini patlayıcıyla havaya uçurmuştu.

Kaynak: AA