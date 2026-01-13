Haberler

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: Ateşkes sonrası Gazze'de 2 bin 500'den fazla ev yıkıldı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 bin 500'den fazla evi yıkmasını kınayarak uluslararası soruşturma talep etti. Açıklamada, yıkımların savaş suçu olduğu vurgulandı ve Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, İsrail'in 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 500'den fazla evi yıktığını belirterek, sorumluların hesap vermesi için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Hareketten yapılan açıklamada, Gazze'de devam eden İsrail yıkımlarının "en sert ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ilan edilmesine rağmen yıkım faaliyetlerinin tehlikeli biçimde arttığına dikkat çekilerek, İsrail güçlerinin ateşkes duyurusundan bu yana 2 bin 500'den fazla evi yerle bir ettiği, bunun uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Konutlar ile altyapının sistematik şekilde yıkılmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu politikanın sürdürülmesinin İsrail'in ateşkese bağlı kaldığı yönündeki iddiaların "asılsızlığını" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, asıl amacın Gazze'deki insani felaketi derinleştirmek, zorla yerinden etmeyi ve toplu cezalandırmayı dayatmak olduğu kaydedildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, Gazze'ye yönelik tüm yıkım ve saldırıların derhal ve kapsamlı biçimde durdurulmasını, ihlalleri soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

Ayrıca Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması, insani yardım ve yeniden imar malzemelerinin kısıtlama olmaksızın bölgeye girişine izin verilmesi ve İsrail'in sivillere yönelik suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada "İşgalin suçları, Filistin halkının topraklarında kalma ve etnik temizlik planlarını boşa çıkarma kararlılığını asla kıramayacaktır." ifadelerine yer verildi.

