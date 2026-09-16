Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Celile'deki Arap beldesinde kaçak yerleşim kurdu

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mecd el-Kurum'da kaçak yerleşim kurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mecd el-Kurum'da kaçak yerleşim kurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yahudi Ulusal Fonu (JNF) İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Mecd el-Kurum'da hayvan otlatma bahanesiyle bir arazi kiraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı Tekoa Yahudi yerleşiminden gelen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yanlarında hayvan olmamasına rağmen bölgeye gelerek büyük bir çadır kurdu ve yerleşti.

İsraillilere bölgeye yerleşmeleri için alternatif alan teklif eden ve çiftlik hayvanlarını getirmeleri şartı koşan JNF'nin bu adımı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin orada olması durumunda arazilerine ulaşamayacaklarını belirten bölge halkının tepkisiyle karşılandı.

Mecd el-Kurum yetkilileri, kampın bölgedeki arazi sahiplerinin tarlalarına ulaşmasını engelleyeceğini ve bu kaçak yerleşimin İsrail hükümetinin bölgeye daha fazla Yahudi yerleştirmek yönünde beyan ettiği politikanın bir parçası olduğunu kaydetti.

Yerel yetkililer, kaçak yerleşim kurulduğu bölgeden kaldırılana kadar protesto düzenleyeceklerini belirtti. İsrailli aktivistlerden ve İsrail vatandaşı Filistinlilerden oluşan yüzlerce kişi, kaçak yerleşimi protesto etti.

Bunun üzerine JNF'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mecd el-Kurum'da kurdukları kaçak yerleşimin kaldırılması talimatı verdiği bildirildi.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmet Tibi, bölgede yaptığı açıklamada, "Mecd el-Kurum'a ve buradaki diğer bölgelere ait arazilerin gasbedilmesi konusunda bilinen bir geçmiş var. JNF'nin kararının uygulanmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Celile bölgesini Yahudileştirecekleri yönünde propaganda yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak yerleşime karşı yapılan gösterilerden bir kesit paylaşarak, şunları kaydetti:

"Burası Gazze'de değil, Celile'de. Gelecek dönemde Celile'yi Yahudileştireceğiz, tıpkı Batı Şeria'da yaptığımız gibi."

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada

Döner bıçağını çıkarıp böyle saldırdı! Çığlıklar sokağı inletti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi

Yıllardır heyecanla beklenen platform sonunda Türkiye'ye geldi
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

"Müstehcenlik" operasyonları sonrası soluğu adliye önünde aldılar
Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu

Dünya ekonomisi için kıyamet senaryosu! Bir haber de Libya'dan geldi
Pülümür Vadisi'nde saklanan suç örgütü lideri, İHA ve termal kamerayla yakalanıp tutuklandı

Ormanlık vadide saklanan isim akarsudan yürütülerek yakalandı
'Tamir' vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Bunları evinize almayın! Tam 12 kişiyi bu yöntemle çarptı
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil

Telefondaki mesajlarla skandal patladı! 16 yaşındaki öğrencisiyle...