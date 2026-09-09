Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da ambulansın taşıdığı tıbbi yardımın bölge sakinlerine ulaştırılmasını engellerken El-Bire'de bir bölgeye İbranice ırkçı ifadeler içeren tabela yerleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da ambulansın taşıdığı tıbbi yardımın bölge sakinlerine ulaştırılmasını engellerken El-Bire'de bir bölgeye İbranice ırkçı ifadeler içeren tabela yerleştirdi.

İsrailliler, El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde Filistinli sağlık ekiplerini takip ederek görevlerini yerine getirmelerine engel oldu.

Aktivist Muhammed el-Amur, Filistinli bir sivil toplum kuruluşuna ait ambulansın bölgede görev yaptığı sırada İsrailliler tarafından takip edildiğini ve tıbbi yardım ulaştırmasının engellendiğini belirtti.

Amur, yaptığı görüntülü açıklamada Mesafir Yatta'da sağlık ekiplerinin de saldırı ve tacizlere maruz kaldığını belirterek, ambulansların engellenmesinin sivillerin hayatını daha fazla riske attığını ve ihtiyaç sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Bir kavşağa ırkçı ifadeler yazılı tabela yerleştirildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup İsrailli, Batı Şeria'nın merkezindeki Sarda beldesine baskın düzenleyerek El-Bire kentinin girişindeki kavşağa üzerinde İbranice ifadeler bulunan bir tabela yerleştirdi.

Tabelada, İsraillilerin bölgeye geri dönerek kentler inşa edeceği, buralarda yaşayacağı, üzüm bağları dikeceği ve bahçeler kuracağı yönünde ifadelerin yer aldığı belirtildi.

El-Bire Belediye ekiplerinin ise tabelayı kaldırdığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinliler ve mülklerine yönelik saldırıların arttığı, belde ve köylere düzenlenen baskınlar ile araç ve mülklere yönelik saldırıların ise İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Motosikletli, hafriyat kamyonuyla çarpıştı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Dehşetin görüntüsü! Hafriyat kamyonu, motosikletliyi altına aldı
Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Uykuları kaçıracak yeni kabus yükleniyor! Küresel istila an meselesi
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

Bu maçı izleyenler uyuya kaldı! Kaç saat sürdüğünü tahmin edemezsiniz
17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Dün doğum gününü kutladı, bugün ırmakta boğuldu

Doğum gününden bir gün sonra gelen acı son!