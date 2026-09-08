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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

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- Yaralanan Filistinli baba ve oğul, hastaneye kaldırıldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Mesudiye bölgesinde Filistinlilere saldırarak bir baba ile oğlunu yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Nablus'un kuzeybatısındaki Burka beldesine bağlı Mesudiye bölgesinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında bölge sakinlerine saldıran İsrailliler, Filistinli bir baba ile oğlunu darbetti. Saldırıda yaralanan baba ve oğul, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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