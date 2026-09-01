Haberler

Batı Şeria'da Camiye Kundaklama Girişimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli yerleşimciler, Nablus'taki Bizarya beldesinde Nureddin Zengi Camisi'ni yakmaya çalıştı, başarısız olunca yanındaki eve ateş açtı. Duvarlara ırkçı ifadeler yazdılar; Filistin Evkaf Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde, sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu, bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Bizarya beldesindeki Nureddin Zengi Camisi'nin kapılarını kıramayınca caminin hemen yanında yer alan Filistinlilere ait bir evin odasını ateşe verdi.

Saldırıda ateşe verilen odanın penceresi yandı ve yapının dış cephesinde hasar oluştu.

İsrailli saldırganlar olay yerinden ayrılmadan önce duvarlara İbranice "Uyarıldınız ya tahliye ya kaos" ifadesiyle Filistinlileri zorla yerinden etmeye işaret eden bazı ırkçı sözler yazdı.

İsrailli saldırganların duvarlara yazdığı İbranice ifadeler arasında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye ithafen, "Teröristlerden selam" ibareleri de yer aldı.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini kuşatma altında tutan fanatik İsraillileri, "İsrailli teröristler" şeklinde nitelendirmişti.

İsrailli saldırganlar, son dönemde Batı Şeria'daki baskınları, saldırıları ve şiddet olaylarına dikkati çeken İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Roy Sharon'a yönelik de bir tehdit mesajı yazdı.

Filistin Evkaf Bakanlığından kınama

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, ibadethanelerin hedef alınmasının "uluslararası hukuk ve kanunlarca güvence altına alınan kutsallara dokunulması" anlamına geldiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Bakanlık ayrıca, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak ibadethanelerin korunması ve Filistin beldelerine yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması için sorumluluk almalarını istedi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde, İsrail'in devam eden baskınları ve askeri saldırılarıyla eş zamanlı olarak fanatik Yahudilerin Filistinlilere, mülklerine ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinlilere saldırıları engellemeyen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere eşlik etmek ve bu saldırılara imkan sağlamakla eleştiriliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı ve soykırım olarak nitelendirilen saldırılardan bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırıları eş zamanlı olarak tırmanışa geçti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı

Tartışmaların odağındaki Gökçek'e soğuk duş! 27 gün sonra ortaya çıktı
Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi

4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi
KYK yurt ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni fiyatlar

Binlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi
Hindistan'dan yine mide bulandıran görüntüler! Bu kez tatlı tesisinden

İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar
Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi