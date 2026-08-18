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Batı Şeria'da Ambulansa Taşlı Saldırı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hasta taşıyan Filistin Kızılayı ambulansına taşla saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hasta taşıyan Filistin Kızılayı ambulansına taşla saldırdı.

Filistin Kızılayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Tel Rumeyde bölgesinde hasta taşıyan Filistin Kızılayı ambulansına fanatik İsrailliler tarafından taşla saldırıldığı belirtildi.

Sağlık ekiplerini hedef almak ve insani çalışmaları engellemenin, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Sosyal medya hesaplarında da İsrailli çocukların ambulansa taş attığı görüntüler yer aldı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre fanatik İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait tarım arazilerini yaktı.

Beytüllahim'in Ebu Nuceym beldesinde İsraillilerin ayrıca tarım arazilerini ateşe verdiği Filistinlilere de saldırdığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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