İşgalciler Nablus'ta Araçları Yaktı, Elektrik Hatlarına Zarar Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 aracı yaktı, evlere saldırdı ve elektrik hattının bir kısmına zarar verdi.

Filistinli aktivist Beşşar Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Calut ve Telfit köyleri arasında bulunan evlere saldırdığını söyledi.

Karyuti, İsrailli saldırganların bölgede park halindeki 3 aracı ateşe verdiğini, araçların tamamen yandığını belirtti.

Söz konusu İsrailli grubun bir binayı da kundaklamaya çalıştığını aktaran Karyuti, ancak köy sakinlerinin müdahalesiyle girişimin engellendiğini ifade etti.

Köyün enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hattına zarar verdiler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedef aldığı bir diğer nokta da Nablus'a bağlı Madama köyü oldu.

Madama Köy Meclisi Başkanı Rami Nassar, Beyta ile Tel beldeleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kurulan kaçak yerleşim biriminden gelen bir grubun, köyün enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hattının bağlı olduğu direğe zarar verdiğini ifade etti.

Bir haftada ikinci kez elektrik hatlarını hedef aldılar

Benzer saldırının bir hafta içinde ikinci kez yaşandığını vurgulayan Nassar, elektrik şebekesinin bir bölümünün hasar gördüğünü ve köyün bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi ise gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 1330'dan fazla saldırı ve şiddet olayı gerçekleşti.

Kaynak: AA