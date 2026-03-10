Haberler

İsrailliler 200 Zeytin Ağacını Sökerek Tarımı Hedef Aldı

Güncelleme:
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 200 zeytin ağacını söktü.

Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler'in Nablus'un güney kesimindeki Curiş köyüne buldozerlerle baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinlilere ait tarım arazilerini talan eden gaspçı İsraillilerin, 200'den fazla zeytin ağacını söktüğü ifade edildi.

İsraillilerin, Filisinlilerin tarım mahsüllerini ve rızıklarını hedef aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Bununla yetinmeyen İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor, bu saldırılar can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
