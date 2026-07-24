Haberler

Batı Şeria'da İsrailliler 120'den fazla zeytin ağacını tahrip etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 120'den fazla zeytin ağacını keserek tahrip etti. Aktivisti Ali Nevacia, ağaçların sahibi Talib el-Cundi'ye ait olduğunu belirtti. Saldırı, bölgede artan Filistinli mülk hedef almalarının bir parçası olarak kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde, İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan aktivist Ali Nevacia, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Agziye bölgesinde Filistinli Talib el-Cundi'ye ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip ettiğini söyledi.

Haberde, özellikle birçok Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarının hedef alındığı belirtilerek, son olayın da bölgede Filistinlilerin arazi ve mülklerine yönelik son dönemde artan saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Tavırlara dikkat
5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü

Görüntü herhangi bir korku filminden değil! Ölü sayısı 5 bini aştı