Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde 200 zeytin ağacını söktü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 200 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesi sakinlerinden Abdullah Avvad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin akşam saatlerinde bir buldozer eşliğinde evinin çevresindeki arazilere baskın düzenlediğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geniş alanlarda zeytin ağaçlarını sökmeye ve tarım arazilerini tahrip etmeye başladığını belirten Avvad, saldırıda yaklaşık 200 zeytin ağacının söküldüğünü kaydetti.

Avvad, söz konusu saldırının arazi sahiplerine yönelik herhangi bir karar ya da önceden yapılan bir uyarı olmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek, önceki gece de onlarca yıllık 400 zeytin ağacının söküldüğünü bildirdi.

Ailesinin beldenin dışında bulunan evinin çevresindeki saldırıların arttığına dikkati çeken Avvad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evine ulaşan su hattını da yakındaki bir yerleşimci noktasına yönlendirdiğini belirtti.

Bu saldırıların Filistinlileri evlerinden ve topraklarından göç ettirerek arazilere el koymayı amaçladığını vurgulayan Avvad, belde sakinlerinin "direnmeyi sürdüreceğini" söyledi.

Avvad, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hükümetlerinden destek alıyor ancak biz yanımızda duran ve bu saldırıları durduran kimseyi bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turmusaya beldesinde son aylarda Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.