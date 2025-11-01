Haberler

Filistin Temsilcisi Mansur: Gazze'deki Ateşkes Son derece Kırılgan

Güncelleme:
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini belirterek, uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmaya çağırdı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiği uyarısında bulunarak, anlaşmanın son derece kırılgan olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mansur, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 700 günden fazla süren saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock'a birer mektup gönderdi.

Mansur, mektubunda, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin son derece kırılgan olduğunu ve işgalci güç İsrail tarafından ciddi ve tekrarlanan ihlallerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Daimi Temsilci Mansur, İsrail işgal güçlerinin son üç haftada Gazze'deki ateşkesi yüzlerce ihlal ettiğini ve bunun sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 211 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, altyapının geniş çaplı tahrip edildiğini dile getirdi.

Mansur, uluslararası toplumu, Filistin halkının acılarını hafifletmek, iyileşme ve yeniden inşa sürecini kolaylaştırmak ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini hızlandırmak amacıyla, ateşkes anlaşmasının ihlallerini derhal ve tamamen durdurmaya, anlaşmanın sürdürülebilirliğini ve uygulanmasını sağlamaya çağırdı.

BM Daimi Temsilcisi Mansur, ateşkesin kalıcı ve kapsamlı olması, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanını kapsaması gerektiğini vurguladı.

Mansur, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça hiçe sayarak yasa dışı yerleşim birimlerini sistematik olarak genişletmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık ateşkesi ihlal ediyor.

Gazze'de ateşkes anlaşması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
