Filistin Temalı Resim Sergisi Kağızman'da Açıldı

Filistin Temalı Resim Sergisi Kağızman'da Açıldı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde Kazım Karabekir Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Filistin Temalı Resim Sergisi', Kaymakam Okan Daştan'ın katılımıyla açıldı. Sergide, Filistin halkının yaşadığı zorluklar sanatla dile getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kazım Karabekir Ortaokulu'nca hazırlanan "Filistin Temalı Resim Sergisi" açıldı.

Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu resim öğretmeni Ayşen Ayhan ve öğrencileri tarafından duyarlılık ve sanatın birleştiği "Filistin" temalı serginin açılışını, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan gerçekleştirdi.

Filistin halkının yaşadığı zorlukların ele alındığı sergide, eserler ziyaretçileri duygulandırdı.

Sergiyi gezen Daştan da öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve duyarlı öğrencilere teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alaaddin Karagöl, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Anayurt, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tufan Ayhan, Kazım Karabekir Orta Okulu Müdürü Mustafa Bilgi ve öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
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