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Filistin Sözlüğü programı 7 bölgedeki 9 üniversitede 7 Ekim'de düzenlenecek

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Filistin Akademik Düşünce Platformu, 7 bölgedeki 9 üniversitede 7 Ekim'de eş zamanlı Filistin Sözlüğü programı düzenleyecek. 273 akademisyenin katkısıyla hazırlanan 630 maddelik sözlük kapsamında paneller yapılacak ve sergi açılacak.

Filistin Akademik Düşünce Platformu, Filistin'de yaşanan soykırımı hatırlatmak, Filistin meselesini gündemde tutmak ve farklı şehirlerden ortak akademik bir ses yükseltmek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesindeki 9 üniversitede "Yedi Bölge Tek Ses: Filistin Sözlüğü" programı düzenleyecek.

Ankara Hacı Bayram Veli, Marmara, Manisa Celal Bayar, Kütahya Dumlupınar, Bayburt, Siirt, Bitlis Eren, Hitit ve Süleyman Demirel üniversitelerinde 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te eş zamanlı gerçekleştirilecek program kapsamında paneller düzenlenecek, sergi açılışı yapılacak.

Programda, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı ve sonrasında Filistin'de yaşananların yeniden hatırlanması, Filistin meselesinin akademik çerçevede ele alınması ve konunun gündemde tutulması hedefleniyor.

Programın merkezinde "Filistin Sözlüğü" yer alıyor

"Yedi Bölge Tek Ses: Filistin Sözlüğü" programının merkezinde, Filistin Akademik Düşünce Platformunun girişimleriyle hazırlanan ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan "Filistin Sözlüğü" bulunuyor.

Platform, farklı üniversitelerden ve disiplinlerden akademisyenler ile lisansüstü öğrencilerinin akademik sorumluluk bilinciyle bir araya gelmesiyle oluşturulan sivil bir girişim olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Filistin meselesinin bilimsel yöntemlerle ele alınması ve bu alandaki akademik üretimin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten platformun hazırladığı sözlükte, Filistin'e ilişkin kavramlar, olaylar, semboller, mekanlar, eserler ve önemli şahsiyetler akademik bakış açısıyla ele alınıyor.

Platform tarafından, özellikle kavramlar üzerinden yürütülen manipülasyonların Filistin halkının kimliğinin ve tarihsel gerçekliğinin anlaşılmasını zorlaştırdığı vurgulanıyor.

Bu doğrultuda sözlük çalışmasıyla anlamı dönüştürülen veya bağlamından uzaklaştırılan kavramların sorgulanması, Filistin'in tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçekliğini daha doğru yansıtan bir kavram dünyasının oluşturulması amaçlanıyor.

273 akademisyen, 630 maddeye katkı sundu

2 yılı aşan yoğun bir çalışmanın ürünü olan "Filistin Sözlüğü"nün editörlüğünü Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ve Prof. Dr. Metin Uçar üstlendi. Sözlük, 8 editör yardımcısı, 23 alan editörü ve 273 akademisyenin katkısıyla hazırlandı.

630 maddeden oluşan eser, Filistin meselesini farklı bilim dallarının bilgi ve yöntemlerinden yararlanarak çok yönlü biçimde ele alıyor.

Çalışmanın hazırlanmasında, doğru bilgi arayışı, bilimsel ve etik ilkelere bağlılık, antisemitik söylemden kaçınma, farklı Filistinli gruplar arasında taraf tutmama ve farklı toplumsal kesimleri incitmeyecek bir dil kullanılması temel ilkeler arasında yer aldı.

Üniversitelerde sergiler düzenlenecek

"Yedi Bölge Tek Ses: Filistin Sözlüğü" programı kapsamında 9 üniversitede sözlük merkezli paneller gerçekleştirilecek, ayrıca sözlükte yer alan maddeler arasından seçilerek hazırlanan "Filistin Sözlüğü Sergisi" ziyarete açılacak.

Eş zamanlı programda ortak bir açılış metni okunacak ve hediye takdimi yapılacak.

Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 9 üniversite, aynı gün ve aynı kavramsal çerçevede Filistin meselesini akademik perspektifle ele alacak.

Kaynak: AA
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