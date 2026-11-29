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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 saatte Filistinlilere ve mülklerine yönelik 37 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıların yol açtığı sonuçların yakından takip edildiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 24 saatte Filistinlilere ve mülklerine yönelik 37 saldırı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, saldırıların niteliğine ve yol açtığı zararlara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 27 Kasım Cuma günü Filistinlilere ve mülklerine yönelik 21 saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

İşgal ve ilhakın derinleştiği Batı Şeria'da iki gün içinde kaydedilen saldırı sayısı 58'e ulaştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2005-2025 yıllarında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin dosyaların yüzde 93,6'sında İsrail makamlarının iddianame hazırlamadığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA