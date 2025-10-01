Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze ve Batı Şeria'daki Yaşlılar Ciddi Sağlık Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaşlıların, devam eden İsrail ablukası ve saldırıları ile gıda ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, Batı Şeria'daki yaşlıların ise İsrail kontrol noktaları nedeniyle sağlık tesislerine erişimde zorluk yaşadığını duyurdu.

Bakanlık, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki yaşlılar, devam eden İsrail ablukası ve saldırıları sonucu oluşan gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle felaket düzeyinde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria'daki yaşlıların da askeri kontrol noktaları ve İsrail'in keyfi uygulamaları nedeniyle sağlık hizmetlerine zamanında erişimde zorluk çektiği, bu nedenle en doğal hakları olan sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldıkları belirtildi.

Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri aracılığıyla yaşlılara bütünleşik hizmet verildiği, sağlık merkezlerine ulaşamayanlar için evde sağlık hizmeti geliştirmek amacıyla çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, yaşlıların yüzde 76'sının diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklardan muzdarip olduğu ve bu durumun, yaşlıların düzenli tıbbi bakıma ve temel ilaçlara olan ihtiyacını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmeleri, saldırıların durdurulması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması için derhal İsrail'e baskı yapmaları ve Filistin'deki yaşlıların gıda, ilaç ve sağlık hizmetlerine engelsiz erişimini sağlamaları çağrısında bulunuldu.