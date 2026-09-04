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Gazze'de Hayal Otobüsü Çocuklara Moral

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GAZZE, 4 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin Tel el-Hava mahallesinde Filistin Kızılayı'na ait ambulanstan dönüştürülen "Hayal Otobüsü"nde çizgi film izleyen Filistinli çocuklar, 2 Eylül 2026.

GAZZE, 4 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin Tel el-Hava mahallesinde Filistin Kızılayı'na ait ambulanstan dönüştürülen "Hayal Otobüsü"nde çizgi film izleyen Filistinli çocuklar, 2 Eylül 2026.

Filistin Kızılayı Derneği'nin yenilikçi girişimi "Hayal Otobüsü", Filistinli çocukların yaşadığı psikolojik ve sosyal zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Abdul Rahman Salama/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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