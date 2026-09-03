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Kudüs'teki Hristiyan Okulları İçin Acil Çağrı

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Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, İsrail'in engellemeleri nedeniyle grev tehdidiyle karşı karşıya kalan Kudüs'teki Hristiyan okullarının kurtarılması için dünya kiliselerine acil yardım çağrısında bulundu.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, dünya kiliselerine yaptığı acil çağrıda İsrail'in uygulamalarıyla zor durumda kalan Kudüs'teki Hristiyan okullarının kurtarılması için harekete geçilmesini istedi.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Yüksek Komite, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan öğretmenlerin Kudüs'teki okullara gelişine engel olmasının ardından acil yardım çağrısı yayımladı.

İsrail'in işgal altındaki bölgede eğitime yönelik engellemelerinin kentteki Hristiyan eğitim kurumlarını "grev ilan etmek" zorunda bıraktığı ve söz konusu durumların 2026-2027 eğitim- öğretim yılını tehdit ettiği vurgulandı.

Komite, İsrail uygulamalarının kapsamının genişletilebileceği uyarısında bulundu.

İsrail müfredatının Filistin okullarına dayatıldığına dikkati çeken açıklamada, bu yılın başında İsrail parlamentosu tarafından Filistin kurumlarından alınan diplomalara sahip kişilerin eğitimci olarak istihdam edilmesini yasaklayan karar hatırlatıldı.

"Uygulamalar Kudüs'ün kimliğini zedeliyor"

Komite, bu politikaların " Kudüs'ün kimliğini zedelediğini" ve Doğu Kudüs'ün işgal altındaki bir bölge olduğunu vurgulayan uluslararası hukuka, diğer tüm uluslararası kararlara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti.

"Eğitimin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğunu" vurgulayan komite, Hristiyan eğitim kurumlarının Kudüs tarihinin ve kilisenin şehirdeki varlığının bir parçası olduğunu, nesiller boyunca Hristiyan ve Müslüman Filistinlilere hizmet verdiğinin altını çizdi.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, dünya genelindeki kiliselere uluslararası konumlarını ve ilişkilerini kullanarak, mağdur edilen personelin çalışma izinlerinin verilmesi ve yenilenmesini talep etme, okulların yeniden açılmasını güvence altına alma ve öğretmenler ile öğrencilerin güvenli bir şekilde sınıflarına dönmelerini sağlama çağrısında bulundu.

Komite, Kudüs'teki eğitim kurumları ile kiliselere desteğin sürdürülmesi ve "İsrail'in devam eden ihlalleri" olarak nitelendirilen eylemlerin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere, çalışma, eğitim, tedavi, ibadet maksatlı da olsa herhangi bir şekilde Doğu Kudüs'e özel izin almalarını şart koşuyor.

İsrail parlamentosu, Ocak 2026'da onayladığı kanunla, Filistin yönetimine bağlı kurumlardan alınan akademik diplomalara sahip kişilerin İsrail eğitim sisteminde görevlendirilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA
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