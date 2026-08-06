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İsrail, serbest bırakılan 80'den fazla Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

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Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten bu yana esir takası kapsamında serbest bırakılan 80'den fazla Filistinlinin yeniden tutuklandığını, bazılarının idari tutukluluğa alındığını duyurdu. Bu durum, esir takası anlaşmalarının ihlali olarak değerlendirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana serbest bırakılan 80'den fazla Filistinli eski tutukluyu yeniden gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, yeniden gözaltına alınanların büyük bölümünün Hamas ile yapılan esir takası anlaşmaları kapsamında serbest bırakılan kişiler olduğu, bazılarının ise idari tutukluluğa sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana yeniden gözaltına alınan eski tutukluların sayısının 80'i aştığı, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinden İsa el-Battat hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı verildiği, 30 Temmuz'da gözaltına alınan Selame Katavi'nin ise soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.

Serbest bırakılan eski tutukluların yeniden gözaltına alınmasının esir takası anlaşmalarının ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in eski tutukluları hedef alan uygulamalarını Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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