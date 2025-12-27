Haberler

Ankara'da Filistin'e destek açıklaması

Ankara'da Filistin'e destek açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Özgür Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye destek vermek amacıyla toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Açıklamalarda, Filistin'de yaşanan ölümler ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki kararına karşı tepkiler dile getirildi.

ANKARA'da Direniş Çadırı ile Özgür Filistin Platformu üyeleri, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen grup, ' Gazze'nin işgaline hayır', 'İsrail'le normalleşmeye hayır' ve 'Nehirden denize özgür Filistin' pankartları eşliğinde sloganlar attı. Grup adına açıklamayı protestoculardan Atilla Dirim yaptı. Dirim, 11 Ekim'den bugüne en az 406 Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralıların toplam sayısının 1118'e ulaştığını belirterek, "Aralık ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde 22 evin çökmesi sonucu 18 kişi, şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, 'Trump Planı' çerçevesindeki karar tasarısını destekleyen bir açıklama yaptı. Gazze'yi 2 yıl boyunca ABD yönetiminde bir sözde 'barış meclisi'ne devreden, Filistin direnişinin silahsızlandırılmasını, Gazze'de egemenliğin Filistinlilere değil sömürge yönetimi niteliğinde bir uluslararası heyete verilmesini içeren karar, Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi. Türkiye derhal Filistin halkı ve örgütlerinin iradesi dışında, emperyalizmin ve Siyonizmin çıkarları doğrultusunda alınan ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını hiçe sayan bu kararı desteklemekten vazgeçmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

İğrenç olay! Sipariş götürdüğü binada bakın ne yaptı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında