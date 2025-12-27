Ankara'da Filistin'e destek açıklaması

ANKARA'da Direniş Çadırı ile Özgür Filistin Platformu üyeleri, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen grup, ' Gazze'nin işgaline hayır', 'İsrail'le normalleşmeye hayır' ve 'Nehirden denize özgür Filistin' pankartları eşliğinde sloganlar attı. Grup adına açıklamayı protestoculardan Atilla Dirim yaptı. Dirim, 11 Ekim'den bugüne en az 406 Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralıların toplam sayısının 1118'e ulaştığını belirterek, "Aralık ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde 22 evin çökmesi sonucu 18 kişi, şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, 'Trump Planı' çerçevesindeki karar tasarısını destekleyen bir açıklama yaptı. Gazze'yi 2 yıl boyunca ABD yönetiminde bir sözde 'barış meclisi'ne devreden, Filistin direnişinin silahsızlandırılmasını, Gazze'de egemenliğin Filistinlilere değil sömürge yönetimi niteliğinde bir uluslararası heyete verilmesini içeren karar, Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi. Türkiye derhal Filistin halkı ve örgütlerinin iradesi dışında, emperyalizmin ve Siyonizmin çıkarları doğrultusunda alınan ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını hiçe sayan bu kararı desteklemekten vazgeçmelidir" dedi.