Filistin İçin Dayanışma: Flamenko Konseri Düzenlendi

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğu ile Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'da, "Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek Konseri" isimli flamenko gösterisi sahnelendi.

Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 13 şarkıcı ve dansçı sahne aldı.

İspanya'nın Sevilla kentinde faaliyet gösteren Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfının yönetiminde gerçekleştirilen gösteride, flamenkonun geleneksel örnekleri sergilendi.

Etkinlikte, sanatseverlere flamenkonun karakteristik unsurları olan gitar, şarkı ve dansın ön plana çıktığı bir program sunuldu.

Gösterinin ilk bölümünde Guajira, Serrana ve Alegrias gibi farklı flamenko stilleri yer alırken, ikinci bölümde solo gitar performansı, Taranto, Solea ve Buleria gibi parçalarla devam edildi.

Etkinliğin tüm bilet gelirleri Türk Kızılay aracılığıyla doğrudan Gazze'ye bağışlanacak.

Flamenko, 2010'da UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne dahil edilmişti.

İspanyol kültürüyle özdeşleşen flamenko, şarkı (cante), dans (baile) ve müzisyenliği (toque) bir araya getiren bir sanat dalı olarak kabul ediliyor.