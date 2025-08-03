Filistin Hükümeti, Gazze'deki Yardım Tırlarının Yağmalandığını Açıkladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığını belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı 'kaos ve aç bırakma politikası' çerçevesinde dün girişine izin verilen 36 yardım tırı yağma ve hırsızlık olaylarına maruz kaldı. Bu durum, Gazze halkını açlığa mahkum eden ve sistematik olarak sürdürülen bir imha planının parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin günlük asgari yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, altyapının tamamen çökmesi nedeniyle bu sayının asgari düzeyde belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ve ona destek veren ülkeler, Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketten tamamen sorumlu tutulurken, Gazze'ye yardımların girişi için sınır kapılarının derhal ve tam kapasiteyle açılması, yardımların Birleşmiş Milletler denetiminde güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Filistin hükümetinin açıklamasında, "Bu suç düzeninin devamı insanlık için kara bir leke niteliğindedir. Uluslararası toplum 21. yüzyılın en ağır toplu suçlarından birini durdurmak için acilen harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.