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Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan Trump'a Protesto

Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan Trump'a Protesto
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Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma planını Beyoğlu'nda protesto etti. Tuna Emren, Trump'ın önerisini bir soykırım programı olarak nitelendirerek, işgalcilerin Gazze'den gitmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, sloganlar eşliğinde Şişhane'ye yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan platform üyesi Tuna Emren, Trump'ın Filistin konusunda tüm dünyada milyonlarca insanın tepkisini çeken açıklamalar yaptığını söyledi.

Trump'ın Gazze şeridini ABD'nin kontrolüne almayı önerdiğini belirten Emren, şöyle devam etti:

"Bir mafya şefi, bir kumarhane işletmecisi gibi Gazze'yi Orta Doğu'nun 'riviera'sına dönüştürmeyi önerdi. Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor. Trump, Filistinlilerin Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere kalıcı olarak yerleştirilmesini öneriyor. Çok açık ki bu öneri, bir soykırım programıdır. Trump'ın bu cüretkar katliam planına sessiz kalamayız."

Filistin'den gitmesi gerekenlerin işgalciler olduğunu vurgulayan Emren, "Gitmesi gerekenler, Trump'la bir yandan Gazze'nin kaderi üzerine pazarlık yaparken bir yandan da 7,4 milyar dolar değerinde silah almak için anlaşan Netanyahu ve onun emrindeki İsrail güçleridir. Gazze'den hemen gitmesi gerekenler İsrail ordusu ve ateşkesi zora sokan, sürekli şartlar dayatan İsrail işgalcileridir." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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