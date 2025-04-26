Filistin'e Destek İçin Sanat: Mekanın Gerçek Sahibi Sergisi Açıldı

Ressam Bedia Kirişçi ile Sabir Mehdiyev'in hazırladığı "Mekanın Gerçek Sahibi- Filistin'in Onurlu Direnişi" sergisi sanatseverlerini izlenimine sunuldu.

Üsküdar Hüdayi Kültür Sanat'ta açılan sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

AA muhabirine konuşan ressam Bedia Kirişçi, dünyanın pek çok noktasında zulümlerin yaşandığına dikkati çekerek " Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da zulüm var. Şu an gerçekten yüreklerimizi dağlayan, gündemde olan Filistin. İnsanlık ve vicdan adına gerçekten hiç kimsenin sessiz kalabileceği bir durum değil. Çünkü hiçbir kanun, hukuk tanımadan çocukların, bebeklerin katledildiği bir zulüm var." dedi.

Kirişçi, vicdan sahibi insanların duaları ve eylemleriyle Filistin'in yanında yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Her zaman Filistin'in yanındayım ve destekçiyim. Bir sanatçı olarak ayrıca neler yapabilirim diye düşündüm. Sanatımla da destek olmaya gayret ettim. Bugün de bu sergi ile mekanın gerçek sahiplerinin Filistinliler olduğunu söylemeye gayret ediyoruz. Ben bir yaraya merhem olmak için yola çıktım, inşallah Rabb'im kabul eder. Birçok sanatçı arkadaşım sanatıyla bu davaya destek vermek istediler, destek verdiler. Ben bu serginin başlığını belirlerken sanatımla mekanın sahibinin kim olduğunu da hatırlatmak istedim."

Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Filistinlilere gönderileceğinin bilgisini de veren Kirişçi, yüreği Filistinlilerle atan herkesi sergideki eserleri izlemeye davet etti.

Sergi açılışında, Azerbaycanlı ressam Sabir Mehdiyev ve Yeryüzü Doktorları adına Muhammed Fatih Şimşekoğlu da konuşma yaptı.

Toplamda 11 eserin yer aldığı sergi, 9 Mayıs'a kadar görülebilecek.