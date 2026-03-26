Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: "Batı Şeria'da yaşananlar organize terör eylemidir"

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarının, "fiili durumu dayatmayı" amaçladığını belirtti.

Ağabekyan Ramallah'ta yabancı ve Arap medya kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında "benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığını ifade eden Ağabekyan, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların, "artık münferit şiddet eylemleri olarak değerlendirilemeyeceğini" vurguladı.

Ağabekyan, söz konusu saldırıların, işgal güçlerinin koruması altında faaliyet gösteren silahlı gaspçı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "yaşananlar organize terör eylemidir." dedi.

Bu saldırıların "cinayet, fiziksel saldırılar, ev ve çiftliklerin kundaklanması, altyapının tahrip edilmesi, mülk hırsızlığı ve ibadet yerlerinin hedef alınmasını içerdiğini" dile getiren Ağabekyan, amaçlarının ise Filistinlileri terörize etmek ve topraklarından ayrılmaya zorlamak olduğunu ifade etti.

Ağabekyan, "Bu sistematik yaklaşım, sahada fiili durumlar oluşturmayı ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan organize bir politikanın parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail hükümetini bu ihlallerden sorumlu tutan Ağabekyan, "Cezasızlık ve uluslararası hesap verebilirliğin yokluğu bu ihlallerin tırmanmasına katkıda bulunmuştur." dedi.

Ağabekyan ayrıca, Filistin'in daha güçlü uluslararası pozisyonlar oluşturmak için sarf ettiği diplomatik çabalara değinerek, "138 belediye ve yerel yönetime destek sağlanması, acil servislerin genişletilmesi ve ihlallerin uluslararası düzeyde belgelenmesi gibi adımların vatandaşların direncini artırmayı hedeflediğini" aktardı.

Yaşananların uluslararası hukukun güvenilirliği açısından gerçek bir sınav olduğunu vurgulayan Ağabekyan, "İsrailli yetkililerin hesap vermesi için acil eylem gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1134 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.