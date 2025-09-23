Filistin Devleti'nin Tanınması Yaptırımlara Kapı Açabilir

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail'e yaptırım uygulanmasına giden yolda atılmış bir adım olmasını umduklarını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) düzenlenen Filistin oturumuyla eş zamanlı olarak gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılanlar arasında bulunan Rucub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması Filistin halkının katliamlar karşısındaki efsanevi direnişinin sonucudur. Tanınmanın İsrail'e yaptırım uygulanmasının önünü açmasını umuyoruz." dedi.

Fetih Hareketi yetkilisi, "Son gelişmeler Filistin liderliğinin çatışmayı yönetmedeki bilgeliğinin ve haklarımızın tanınmasına zemin hazırlayan bölgesel ve uluslararası desteğin sonucudur. Bu tanınmanın, işgale, bölgesel istikrara ve dünya barışına tehdit oluşturan neo-Nazilere yaptırım uygulanmasına giden yolda bir adım olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının zorunlu göçü ve teslim olmayı reddettiğini vurgulayan Rucub, "Neo-Naziler istedikleri kadar hayal kurabilirler, hayalleri ile birlikte tarihin çöplüğüne gidecekler." ifadesini kullandı.