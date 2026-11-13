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Filistin Devlet Başkanlığı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria politikalarını kınadı

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Filistin Devlet Başkanlığı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria politikalarını kınadı
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı ve istikrarsızlık uyarısı yaptı. Sözcü Nebil Ebu Rudeyne, Gazze'de her gün onlarca kişinin öldüğünü, Atara'da 67 yaşındaki Filistinlinin darp edildiğini belirtti.

RAMALLAH, 13 Kasım (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını ve gerilimi tırmandıran "tehlikeli" politikalarını kınayarak bölgedeki istikrarsızlığın daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail politikalarının bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklediğini belirtti.

Sözcü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının her gün onlarca Filistinlinin hayatına mal olduğunu, sınır geçişlerinin kapalı tutulmasının tıbbi ekipman, çadır ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını engellediğini ve özellikle kış mevsiminde insani durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Ebu Rudeyne ayrıca, perşembe günü Ramallah'ın kuzeyindeki Atara kasabasında Filistinli sivillerin ve mülklerinin hedef alınmasına dikkati çekerek Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, saldırılarda 67 yaşındaki bir Filistinlinin darp edildiği, dört ev ile üç aracın ise hasar gördüğü belirtildi.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetini "bu tırmanışın sonuçlarından tamamen sorumlu" tutarak uluslararası toplumu Filistinlileri korumak ve çatışmayı sona erdirmek için çabalarını artırmaya çağırdı.

Sözcü ayrıca bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın ancak İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi ve ilgili uluslararası kararlar ile Arap Barış Girişimi doğrultusunda, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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