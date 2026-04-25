Filistin Devlet Başkanı Abbas, tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin sandık başına gitmesinden memnun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2026 yerel seçimlerinin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'da sabah 07: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, El-Bire kentindeki el-Müstakbel es-Salih Okulu'nda oy kullandı.

Oy verdikten sonra yaptığı açıklamada Abbas, Filistin halkının yerel ve uluslararası zeminde yaşadığı tüm zorluklara rağmen demokrasiyi tatbik etmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Abbas, Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin de bu yıl içinde yapılacağını ifade etti.

Filistin'de 2005'ten bu yana başkanlık seçimi, 2006'dan beri de parlamento seçimi yapılmadı. Ülke, 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bir bölünmeyle karşı karşıya.

Hamas ve onun kurduğu hükümet, Gazze'yi kontrol ederken, Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi'nin oluşturduğu hükümet ise işgal altındaki Batı Şeria'yı yönetiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
