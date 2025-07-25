Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e Sert Eleştiri

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e Sert Eleştiri
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Mahmud Abbas, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun yetersiz kalmasını eleştirdi.

GAZZE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin tarihinin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abbas perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in eylemlerini durdurmakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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